الأمم المتحدة تعلق على قرار المحكمة الاتحادية العراقية حول الانتخابات

قالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في بيان، إنها أحيطت علما بحُكم المحكمة الاتحادية العليا بشأن التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي أقرّه البرلمان في 6 يونيو الماضي.

وأكدت البعثة الأممية على استعدادها لمواصلة تقديم المشورة والدعم والمساعدة لهيئات إدارة الانتخابات بما يتماشى مع ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، واستعدادها لنشر موارد إضافية بناء على طلب يُقدمه مجلس القُضاة، والذي عيّنه مجلس القضاء الأعلى وفقا للقانون المعدل.

وأضاف البيان: "الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش على ثقة من أن مجلس القضاة سيضع طرائق إعادة الفرز التي تمكنه من الاضطلاع بالعمل بأسرع ما يمكن وبطريقة شفافة بالكامل"، مشيرا إلى أن عملية إعادة الفرز ستزيد ثقة الناخبين في العملية الانتخابية وتعزيز نزاهتها وتعمل على تحقيق العدالة الانتخابية والمساهمة في شرعية نتائج الانتخابات"

وأوضح البيان الأممي أن الحكم الذي صدر اليوم عن المحكمة الاتحادية العليا سيسمح بتعجيل المصادقة على النتائج النهائية التي من شأنها أن تفضي إلى تسريع التئام مجلس النواب المُقبل وتشكيل الحكومة المقبلة.

وأفاد البيان في ختامه بأن الممثل الخاص يدعو كافة الفاعلين السياسيين ومؤيديهم إلى احترام القانون ومواصلة الالتزام بحل أية نزاعات انتخابية بطريقةٍ سلمية وأن يفصلوا في الشكاوى التي يُمكن التحقق من صحتها من خلال القنوات والآليات القانونية المناسبة دعما للعملية الانتخابية والسياسية والديمقراطية في العراق.

المصدر: RT

علي الخطايبة