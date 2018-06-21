إسرائيل تجمد قرار طرد عائلة مقدسية من منزلها

جمّدت السلطات الإسرائيلية قرار طرد عائلة الفلسطيني جواد أبو اسنينة من منزلها ببلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى، لحين البت النهائي في قضية تمليك العقار لمستوطنين عام 2015.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة سلوان بأن دائرة الإجراء الإسرائيلية عقدت اليوم الخميس جلسة بحثت خلالها طرد عائلة جواد أبو اسنينة من منزلها في حي بطن الهوى (الحارة الوسطى)، ببلدة سلوان لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، إضافة إلى دفع 19 ألف شيكل إسرائيلي مقابل "إيجار المنزل لثلاث سنوات".

وأضاف المركز أن المحكمة، بعد سماع ادعاءات المحامي وزوجة أبو اسنينة، أصدرت حكما بتجميد قرار الإخلاء، كما طالبت العائلة بإيداع مبلغ 30 ألف شيكل في خزينتها لحين البت بقضية العقار.

وأوضح أن منزل المواطن أبو سنينة يقع ضمن بناية سكنية مؤلفة من 5 طوابق سربها المدعو جمال سرحان لجمعية "عطيرت كوهنيم" في شهر آب/ أغسطس 2015، وحينها تمت السيطرة على العقار باستثناء شقة سكنية، بعد رفض المستأجر جواد أبو اسنينة الخروج منها، حيث كان قد جدد عقد الإيجار لمدة عام قبل الاستيلاء على البناية.

من جهة أخرى طلبت المحكمة العليا الإسرائيلية من النيابة العامة تقديم توضيحات مفصلة لها حول الالتماس المقدم من قبل أهالي حي بطن الهوى، الحارة الوسطى ببلدة سلوان، ضد تهجيرهم من منازلهم، لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، كما طالبت بالكشف عن تفاصيل الإجراءات التي جرت قبل قرار نقل ملكية الأرض للجمعية، وتوضيح ما إذا كان أهالي بطن الهوى قد أبلغوا بنقل ملكية الأرض القائمة عليها منازلهم.

وأمهلت المحكمة النيابة العامة 30 يوما لتقديم هذه الإضاحات.

المصدر: معا