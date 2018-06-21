وصول كبير مستشاري ترامب إلى القاهرة

وصل وفد أمريكي رفيع إلى القاهرة، يضم جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، وجيسون غرينبلات ممثل دونالد ترامب الخاص للمفاوضات الدولية، لبحث السلام في الشرق الأوسط.

وأكدت مصادر مطلعة في مطار العاصمة المصرية وصول الوفد الأمريكي على متن طائرة خاصة، حيث من المتوقع أن يجري خلال زيارته القصيرة للقاهرة، لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين، لبحث آخر التطورات، ولاسيما تلك المتعلقة بالملف الفلسطيني والتسوية الشرق أوسطية.

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واستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الثلاثاء، الوفد الأمريكي المذكور مؤكدا ضرورة كسر الجمود في عملية السلام بما يفضي إلى إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، استنادا إلى مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

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وأشار البيت الأبيض إلى أن كوشنر وغرينبلات التقيا الأربعاء في الرياض بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبحثا معه زيادة التعاون بين الولايات المتحدة والسعودية، وسبل تسهيل الإغاثة الإنسانية في غزة، وجهود إدارة ترامب لإحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

المصدر: بوابة الأهرام