أنقرة: المقاتلون الأكراد سينسحبون من منبج مطلع يوليو المقبل

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن بدء انسحاب المقاتلين الأكراد من منبج شمالي سوريا في الـ4 من يوليو المقبل.

وقال أوغلو في حديث لقناة CNN Turk: "ستنسحب وحدات حماية الشعب الكردية من مدينة منبج السورية في الرابع من يوليو المقبل".

وأضاف أنه يتم تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها بين تركيا والولايات المتحدة بشكل كامل، ولا توجد أي عقبات تحول دون تحقيق ذلك.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبرمت تركيا والولايات المتحدة صفقة مبدئية تنسحب فيها وحدات حماية الشعب الكردية من منبج، وتقوم القوات الأمريكية والتركية بحفظ الأمن بشكل مشترك في المدينة.

المصدر: وكالات