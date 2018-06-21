القذاذفة يؤكدون براءتهم من هجوم الهلال النفطي في ليبيا

أعلن عضو رابطة شباب قبيلة القذاذفة الليبية في مدينة سرت عن رفض القبيلة اتهام أبنائها بالمشاركة في الهجوم على منطقة الهلال النفطي مع الجماعات المسلحة التي يقودها إبراهيم الجضران.

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وأكد عضو الرابطة هانيبال محمد الصغير اليوم الخميس، على "رفضه للأخبار المغرضة، التي تناقلتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والزج باسم القبيلة في أي صراع مسلح".

وأضاف: "شيوخ القبيلة وشبابها ينأون بأنفسهم عن عملية الاحتراب، التي تستهدف منطقة الهلال النفطي بالجماعات المسلحة، ولن نكون جزء من تشتت وتفرقة وحدة ليبيا وتهديد لقمة عيش أبنائها".

وتابع: "قبيلة القذاذفة، التي عانى أهلها الإقصاء والإبعاد ومورس بحقها في السابق عمليات التطهير العرقي، لن تكون جزء من أي مشروع يمارس نفس الأسلوب ويمتهن الإجرام والتخريب. اتهام القبيلة بالمشاركة في حرب الهلال النفطي أمر من نسج الخيال والفتنة".

ودانت الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء الهجوم على موانئ الهلال النفطي من جماعة الجضران، والذي أسفر عن خسائر بشرية ومادية، وطالبت المجموعات المسلحة بالانسحاب الفوري من الموانئ النفطية.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله، قد ذكر أن ليبيا تخسر أكثر من 880 مليون دولار شهريا، جراء الخسائر التي يتعرض لها قطاع النفط.

المصدر: سبوتنيك