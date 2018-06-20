مصرتحذر من هجرة 5 ملايين مواطن بمنطقة دلتا النيل

حذر وزير الري المصري محمد عبد العاطي، من هجرة 5 ملايين مواطن من دلتا النيل بسبب التغيرات المناخية في منطقة الساحل الشمالي المصري.

وأشار الوزير إلى أن هذه التغيرات المناخية ستؤدي إلى هجرة ما لا يقل عن 5 ملايين شخص من دلتا النيل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات التكيف المناسبة.

وأضاف عبدالعاطي، في كلمته خلال مؤتمر التنمية المستدامة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء في طاجيكستان، أن مصر تعد مثالا نموذجيا لدولة نامية معرضة بشدة للتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن ملايين الناس في دلتا النيل معرضون للخطر وإعادة التوطين وضياع استثمارات تقدر بمليارات الدولارات.

وتقع دلتا النيل في الوجه البحري أو ما يسمى شمال مصر، فنهر النيل يتفرع عند دلتا النيل لمصبين رئيسيين هما فرع دمياط وفرع رشيد .

ودلتا النيل تعتبر إحدى أكبر دلتا في العالم.

المصدر: الوطن