جماهير المغرب تحاول خطف علم إسرائيل وتمزيقه في مدرجات الملعب (صور)

منعت الجماهير المغربية، اليوم الأربعاء، أحد المشجعين من رفع العلم الإسرائيلي في المنطقة الخاصة لهم بالمدرجات بعد انتهاء مبارة المنتخب المغربي أمام نظيره البرتغالي وحاولت تمزيقه.

وأظهرت لقطات تلفزيونية وفيديوهات نشرت على موقع التواصل الاجتماعي تجمع عدد من المشجعين المغاربة بمدرجات ملعب "لوجنيكي" في العاصمة الروسية موسكو، الذي احتضن مواجهة منتخب المغرب والبرتغال، بسبب علم إسرائيل وحاولت تمزيقه.

ومني المنتخب المغربي بالهزيمة الثانية على التوالي، في نهائيات النسخة الـ 21 لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في روسيا، وأصبح أول منتخب يودع مونديال روسيا 2018.

وخسر المغرب أمام نظيره البرتغالي، بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما الأربعاء، على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للمونديال.

وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الوحيد في المباراة منذ الدقائق الأولى للمباراة.

Youtube Screenshot

Youtube Screenshot

المصدر: وكالات