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بالفيديو.. وزير الزراعة الأردني يعتذر من عاملة نظافة بباقة ورد

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بالفيديو.. وزير الزراعة الأردني يعتذر من عاملة نظافة بباقة ورد
youtube/ khaberni Channel
وزير الزراعة الأردني يعتذر من عاملة نظافة بباقة ورد
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قدم وزير الزراعة الأردني، خالد الحنيفات، اعتذارا أرفقه بباقة ورد لإحدى عاملات النظافة في وزارته بعدما منعت إحدى الموظفات صعود العاملة في المصعد.

وأوضحت وسائل إعلام أردنية أن الاعتذار جاء بعد قيام إحدى الموظفات في الوزارة بمنع العاملة من استخدام المصعد وطردها منه، وذلك لأنها ليست من كوادر الوزارة وتتبع لشركة الصيانة.

وأضاف الإعلام المحلي أن الحنيفات، عندما علم بشكوى  العاملة، ذهب إلى غرفة العمال وقدم لها باقة ورد واعتذر نيابة عن الوزارة، كما وجه وزير الزراعة الأردني أيضا بإيصالها إلى منزلها بسيارته.

وتداول ناشطون شريط فيديو يظهر اعتذار الوزير من العاملة مقدما باقة الورد لها.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

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