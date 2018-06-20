لبنان سيراجع القرار حول استثناء الإيرانيين من ختم جوازات سفرهم

قال مصدر في وزارة الداخلية اللبنانية أمس الثلاثاء إن وزيرها سيراجع قرار مديرية الأمن العام اللبناني الذي يتيح للإيرانيين دخول البلاد دون الحاجة لختم جوازات سفرهم.

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وأثار هذا الإجراء غضب بعض السياسيين، فقد وصف حزب القوات اللبنانية، قرار استثناء الإيرانيين من ختم جوازات سفرهم بأنه محاولة لمساعدة إيران على إرسال المزيد من القوات إلى سوريا عبر بيروت، أو نقل أموال إلى حزب الله، رغم العقوبات الأمريكية.

ودافعت مديرية الأمن العام المشرفة على أمن مطار بيروت عن قرارها بعدم وضع الختم في جوازات الإيرانيين قائلة إن بطاقات دخول، ترفق بالجوازات، سيجري ختمها بدلا من الجوازات.

وكانت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء تحدثت عن الإجراء هذا، مشيرة إلى أن بعض الإيرانيين الذين سافروا إلى لبنان وختمت جوازاتهم واجهوا صعوبات في الحصول على تأشيرات سفر أوروبية.

وتدرج الولايات المتحدة حزب الله في قائمة المنظمات الإرهابية وشددت العقوبات على أي طرف يقوم باستثمارات معه. ويصنف الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري للحزب بأنه منظمة إرهابية.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر لها أن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق العائد من جولة خارجية سيلتقي رئيس الوزراء سعد الحريري وغيره من المسؤولين، يوم الأربعاء لبحث القرار وتحديد مستقبله.

المصدر: رويترز

أولغا رودكوفسكايا