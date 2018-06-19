البنتاغون يعلن تصفية مسؤول مبيعات النفط والغاز في "داعش" بضربة على سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن القوات الجوية للتحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة تمكنت من تصفية 4 عناصر في التنظيم مسؤولين عن مبيعاته للنفط والغاز بضربة على سوريا.

وأوضح البنتاغون، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء في هذا الصدد، أن الضربة وجهتها قوات التحالف يوم 26 مايو الماضي، مشددا على أن العملية أسفرت عن مقتل القيادي البارز في "داعش"، أبو خطاب العراقي، الذي "كان مسؤولا عن دخل التنظيم الإرهابي من المبيعات غير الشرعية للنفط والغاز".

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية أن الغارة أدت كذلك إلى تصفية 3 مساعدين للعراقي، وشددت على أن القضاء على هؤلاء العناصر في التنظيم "يضعف قدراته على تمويل عملياته في سوريا والعراق".

وتقود الولايات المتحدة التحالف الدولي ضد "داعش" منذ صيف 2014 وتنفذ عمليات عسكرية في كل من العراق وسوريا.

وفي الوقت الذي ينشط فيه التحالف في العراق بدعوة رسمية من قبل الحكومة المحلية المتعاونة مع القوات الأمريكية، فيما تعتبر السلطات في دمشق عملياته في أراضي سوريا انتهاكا سافرا لسيادتها.

المصدر: وكالات