قدري جميل يكشف النقطة العالقة في الاجتماع الثلاثي بجنيف ويؤكد عدم فشله

قال قدري جميل، رئيس "منصة موسكو"، في تصريح خاص لـRT، الثلاثاء، إنه لا يفضل القول أن الاجتماع الثلاثي اليوم في جنيف فشل.

وعُقد، اليوم، اجتماع جمع ممثلي روسيا وإيران وتركيا حول اللجنة الدستورية السورية واستغرق ساعتين.

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وأكد جميل أن النقط العالقة في الاجتماع الثلاثي مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا تتعلق بطريقة تشكيل وفد المعارضة.

وأقر بوجود صعوبات جدية يجب تذليلها، معتقدا أنه تم تذليل العديد من الصعوبات في اجتماع جنيف اليوم.

كما أفاد بأن النقاش مازال مفتوحا.

وأضاف رئيس "منصة موسكو" أن العمل سيكون من أجل الوصول إلى إجماع بالنسبة للقرارات والأسماء، مشددا على أنه لن يكون الحديث عن أقلية أو أكثرية أو تناسب.

وردا على سؤال بخصوص هيئة التفاوض، قال قدري التأجيل وارد ، وأن الهيئة لا تريد حاليا إرسال قوائم وتشير إلى أنها تنتظر بعض التفاصيل.

وبين جميل أن الدول الضامنة (روسيا وايران وتركيا) يجب أن تكون متفقة ومتكافلة وأن لا يكون هناك طرف واحد يقرر (في إشارة إلى تركيا).

هذا ولم يبد قدري جميل أي تحفظ من مخاوف البعض من وجود أسماء كثيرة باللجنة الدستورية قائلا في الصدد: "زيادة الخير خير".

المصدر: RT