الاحتفال باليوم الوطني لروسيا الاتحادية في بيروت

شكل الاحتفال باليوم الوطني لروسيا الاتحادية مناسبة للتأكيد على الثوابت السياسية التي تتبعها موسكو تجاه قضايا الشرق الأوسط.

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بحضور ممثلين عن رؤساء الجمهورية اللبنانية ومجلسي النواب والوزراء أقامت السفارة الروسية في بيروت حفل استقبال أكد خلاله السفير الروسي الكسندر زاسيبكين أن بلاده تتبع نهجا بناء في سياساتها الخارجية وبخاصة ما يتعلق بإيجاد الحلول السلمية للنزاعات والقضاء على الإرهاب وتأمين الحقوق المشروعة للشعوب والحفاظ على سيادة ووحدة الدول.

وأشار زاسيبكين إلى أن روسيا تتعاون في إطار المجتمع الدولي بصدق واحترام للشرعية الدولية وتسعى للشراكة والمساواة وإعادة الاستقرار والتوازن الدولي لتوفير الأمن لجميع الدول.

وأضاف زاسيبكين أن موسكو وقفت إلى جانب سوريا في وجه الهجوم الإرهابي والدسائس الرامية إلى تفكيك الدولة، وقال إن الجيش السوري وروسيا والحلفاء أفشلوا المؤامرة، لكن لا بد من استمرار الجهود لتصفية الوجود الإرهابي وانسحاب القوات الموجودة على أساس غير شرعي وإعادة السيادة للدولة السورية.

وفيما يتعلق بعلاقات روسيا بلبنان أكد السفير الروسي السعي لتطوير التعاون في المرحلة المقبلة لا سيما أن الإمكانيات متوفرة في جميع المجالات، مشددا على ضرورة الاستفادة من أي فرصة لتأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم من خلال التنسيق والتعاون بين لبنان وسوريا.

وختم زاسيبكبن بالتأكيد على دور روسيا في تنقية الأجواء في المنطقة بشكل عام واستئناف عملية السلام على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بهدف استرجاع الأراضي العربية المحتلة والوصول إلى الحل العادل للقضية الفلسطينية.

المصدر: RT

عمر الصلح