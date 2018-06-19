جثث لمجهولين تعوم عبر الفرات من سوريا إلى العراق!

وصلت جثث طافية عبر نهر الفرات من الأراضي السورية إلى العراق، للمرة الثالثة على التوالي في أقل من أسبوعين، وتم اكتشافها في قضاء القائم غربي الأنبار.

وقالت مصادر أمنية اليوم الثلاثاء إن: "ثلاث جثث وصلت طافية عبر الفرات قادمة من سوريا، بعد أيام من وصول 6 جثث أخرى، وسبقتها 17 جثة قبل نحو أسبوعين جميعها تعود لرجال"، موضحة أن: "هذه الجثث بدت عليها آثار تعذيب وإطلاقات نارية في الرأس".

كما أشارت إلى أنه لم يتم التعرف على هوية تلك الجثث بعد، وقالت إن هذه الجثث تعود لأشخاص يبدو أنه تمت تصفيتهم بعد احتجاز وتعذيب، خاصة أن الأجسام هزيلة للغاية.

ونوهت المصادر بأن الجثث تعود لمدنيين من قرية الزاوية في البوكمال، خاصة وأن القرية تشكل أقرب نقطة على الحدود العراقية.

المصدر: السومرية