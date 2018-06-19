دمشق: ندين بشدة ونرفض توغل القوات التركية والأمريكية في محيط منبج

دانت دمشق بشدة توغل قوات تركية وأمريكية في محيط مدينة منبج شمال سوريا.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين، إن سوريا تعرب عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق لتوغل قوات تركية وأمريكية في محيط مدينة منبج.

وأضاف المصدر أن "الشعب السوري وقواته المسلحة الباسلة الذي حقق إنجازات متتالية على المجموعات الإرهابية بمختلف مسمياتها هو أكثر تصميما وعزيمة على تحرير كامل التراب السوري من أي تواجد أجنبي والحفاظ على سيادة ووحدة سوريا أرضا وشعبا".

وأشار المصدر إلى أن سوريا "تطالب المجتمع الدولي بإدانة السلوك العدواني الأمريكي والتركي، والذي يشكل انتهاكا سافرا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

المصدر: سانا