السفير الإماراتي بموسكو يدعو روسيا للضغط على إيران لوقف تدخلها في الشأن العربي

أكد السفير الإماراتي لدى روسيا، معضد حارب الخييلي، أن روسيا تستطيع أن تلعب دورا في حل القضية اليمنية، متمنيا أن تضغط على إيران لتوقف تدخلها في الشأن العربي​​​.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن السفير قوله، ردا على سؤال حول الدور الذي تستطيع أن تلعبه روسيا في الحل السياسي للنزاع باليمن: "دول التحالف العربي والحكومة الشرعية تتطلع إلى أية مبادرات لحل القضية اليمنية، ما دام هذا ينضوي تحت مخرجات المؤتمر الوطني الشامل اليمني ومبادرة دول مجلس التعاون وقرار الأمم المتحدة رقم 2216 ".

وتابع قائلا: "يمكن لروسيا أن تعمل في تحريك هذا الموضوع، ونتمنى أن تضغط على إيران لتوقف تدخلها في الشأن العربي، حيث نجدها تتدخل في موريتانيا وفي الجزائر، وناهيك عن منطقة سوريا والعراق والكويت والسعودية واليمن".

وأضاف السفير: "نحن نتمنى أن تتخلى إيران عن الفكر الأيديولوجي ونشره في المنطقة، وأن تتصرف كدولة وليس كثورة، وتراعي سيادة الدول المجاورة، فهذا فيه فائدة لإيران ولدول المنطقة واستقرار وأمن العالم".

ويذكر أن الجيش اليمني، بدعم من قوات التحالف، أعلن فجر يوم الأربعاء الماضي، عن إطلاق عملية "النصر الذهبي" لاستعادة السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها من قبضة جماعة "أنصار الله" الحوثيين.

المصدر: سبوتنيك