عريقات: واشنطن تسعى لتحويل القضية الفلسطينية من سياسية إلى إنسانية بامتياز

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن واشنطن تسعى لتحويل القضية الفلسطينية من سياسية إلى إنسانية بامتياز.

وأوضح عريقات في حديثه لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن دعت في إحدى المقالات للتخلص من القيادة الفلسطينية بسبب تمسكها بالثوابت الوطنية وبالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية، مبينا أن الإدارة الأمريكية تحتاج لقيادة تتعامل مع الواقع الجديد الذي تريده.

وتساءل إلى متى يستمر الانقلاب الذي يعتبر الثغرة التي دخلت منها الولايات المتحدة وإسرائيل وصولا لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني.

كما عبر عريقات عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة بدأت تلعب لعبة خطيرة جدا، من خلال استبدال الحقوق الوطنية بالمشاريع الإنسانية، الأمر الذي يتطلب تنفيذ اتفاقات المصالحة وإيجاد نقطة ارتكاز لشراكة سياسية كاملة تقوم على أساس برنامج منظمة التحرير.

المصدر : وكالة الأنباء الرسمية "وفا"