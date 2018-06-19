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قرقاش: التقارب القطري الإيراني انتهازي ملتبس ومفضوح!

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قرقاش: التقارب القطري الإيراني انتهازي ملتبس ومفضوح!
Reuters
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
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قال وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إن التواصل القطري الإيراني على أعلى المستويات والتوافق في الطرح والرأي، "هو توجه انتهازي ملتبس".

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وأضاف قرقاش في تغريدة له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، أمس الاثنين، إن "ما أوردته وكالة مهر الإيرانية ليس بالمستغرب، فما هو إلا انتقال من المستور إلى المفضوح". 

وفي تغريدة أخرى، قال: "لا أتصور أن المواطن القطري راض عن دعم حكومته للحوثي أو تقارب بلاده مع طهران، كما أنه لم يرض قبلا بتطبيع بلاده مع إسرائيل أو علاقاتها مع حزب الله، عزل القطري عن محيطه مسؤول عنه التوجهات السياسية الباطنية لقيادته".

وتأتي ردة فعل المسؤول الإماراتي بعد الاتصال الهاتفي الذي أجراه أمير قطر مع الرئيس الإيراني حسن روحاني بمناسبة عيد الفطر، حيث أعرب الطرفان عن رغبتهما في تطوير العلاقات بين بلديهما، وأن تتمكن طهران والدوحة من الاستفادة من القدرات العديدة المتاحة للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

المصدر: وكالات

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