قرقاش: التقارب القطري الإيراني انتهازي ملتبس ومفضوح!

قال وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إن التواصل القطري الإيراني على أعلى المستويات والتوافق في الطرح والرأي، "هو توجه انتهازي ملتبس".

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وأضاف قرقاش في تغريدة له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، أمس الاثنين، إن "ما أوردته وكالة مهر الإيرانية ليس بالمستغرب، فما هو إلا انتقال من المستور إلى المفضوح".

وفي تغريدة أخرى، قال: "لا أتصور أن المواطن القطري راض عن دعم حكومته للحوثي أو تقارب بلاده مع طهران، كما أنه لم يرض قبلا بتطبيع بلاده مع إسرائيل أو علاقاتها مع حزب الله، عزل القطري عن محيطه مسؤول عنه التوجهات السياسية الباطنية لقيادته".

وتأتي ردة فعل المسؤول الإماراتي بعد الاتصال الهاتفي الذي أجراه أمير قطر مع الرئيس الإيراني حسن روحاني بمناسبة عيد الفطر، حيث أعرب الطرفان عن رغبتهما في تطوير العلاقات بين بلديهما، وأن تتمكن طهران والدوحة من الاستفادة من القدرات العديدة المتاحة للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

لا أتصور أن المواطن القطري راض عن دعم حكومته للحوثي أو تقارب بلاده من طهران، كما أنه لم يرضى قبلا بتطبيع بلاده مع إسرائيل أو علاقاتها مع حزب الله، عزل القطري عن محيطه مسؤول عنها التوجهات السياسية الباطنية لقيادته. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ١٨ يونيو ٢٠١٨

التواصل القطري الإيراني على أعلى المستويات والتوافق في الطرح والرأي كما أوردته وكالة مهر الإيرانية الْيَوْمَ ليس بالمستغرب، فما هو إلا إنتقال من المستور إلى المفضوح، هو توجه إنتهازي ملتبس في دعم الحوثي وغيره من المواقف ولعله لا يعبر عن قناعات المواطن. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ١٨ يونيو ٢٠١٨

المصدر: وكالات