قطر تحذر الأردنيين.. وتعد بالتنسيق مع حكومة بلادهم!

حذرت السفارة القطرية في الأردن من مغبة قيام بعض المواقع الإخبارية والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لروابط غير صحيحة لتقديم طلبات توظيف في الدوحة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أمس الاثنين، في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه يتم الترويج لروابط غير معتمدة من قبل قطر، التي أعلنت عن توفير 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين في الدوحة.

مضيفة أنه سيجري تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين (قطر والأردن) للنظر في آلية إجراءات استقبال طلبات التوظيف.

سفارة قطر بالأردن تحذر من مواقع إخبارية وحسابات تروج لروابط غير صحيحة وليست معتمدة لتقديم طلبات التوظيف من خلالها وذلك على خلفية إعلان الدوحة عن توفير 10 آلاف فرصة عمل للأشقاء الأردنيين، وتؤكد تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين للنظر في آلية إجراءات استقبال طلبات التوظيف — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) 18 июня 2018 г.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية