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قطر تحذر الأردنيين.. وتعد بالتنسيق مع حكومة بلادهم!

أخبار العالم العربي

قطر تحذر الأردنيين.. وتعد بالتنسيق مع حكومة بلادهم!
RT
العلمان القطري والأردني
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حذرت السفارة القطرية في الأردن من مغبة قيام بعض المواقع الإخبارية والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لروابط غير صحيحة لتقديم طلبات توظيف في الدوحة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أمس الاثنين، في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه يتم الترويج لروابط غير معتمدة من قبل قطر، التي أعلنت عن توفير 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين في الدوحة.

مضيفة أنه سيجري تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين (قطر والأردن) للنظر في آلية إجراءات استقبال طلبات التوظيف.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية

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