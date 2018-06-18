الجيش الروسي ينقل مساعدات إنسانية إلى دير سيدة صيدنايا بريف دمشق

أفادت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء اليوم الاثنين بأن العسكريين الروس نقلوا المساعدات الإنسانية إلى دير سيدة صيدنايا البطريركي بريف دمشق.

وذكرت رئيسة دير سيدة صيدنايا الأم فبرونيا نبهان أن الأطفال الذين يزورون دير سيدة صيدنايا، يستفيدون من الدروس الصيفية، ومن ضمنها تعلم اللغتين الفرنسية والإنجليزية والكتاب المقدس. كما يزاولون الألعاب والتمارين الرياضية، وأما طلاب المدارس الثانوية فيخضعون لدورات تحضير للامتحانات.

كما أشارت الأم فبرونيا نبهان إلى أن محيط دير سيدة صيدنايا الشمالي تعرض للقصف المكثف دون وقوع إصابات، مضيفة أن مواطني المناطق المجاورة ساهموا في بقاء نبض الحياة فيه.

المصدر: نوفوستي