الحكومة الفلسطينية: حماس ترفض الخروج من حالة الانقسام

اعتبرت الحكومة الفلسطينية في بيان، الاثنين، أن مهاجمة حركة حماس حشود المواطنين المطالبين بإنهاء الانقسام في غزة إعلانا صريحا وواضحا برفض حماس الخروج من حالة الانقسام الكارثية.

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وأضافت في البيان ذاته أن حماس ترفض أيضا العمل الجاد والفاعل على استعادة المصالحة والوحدة الوطنية، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تعصف بالمواطنين والوطن، والتي تحتاج إلى الوقوف صفا واحدا أمام المشاريع التصفوية التي تحاك ضد القضية الفلسطينية.

وأدان المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، قمع المواطنين الذين خرجوا للمطالبة بوحدة الصف الوطني واستعادة المصالحة الوطنية فورا، بسبب شعورهم بالخطر الداهم الذي تدفع به قوى "الفوضى الاستعمارية الجديدة" نحو تمزيق البلاد.

وشدد على أن كافة المشاريع التي تحاول فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وعزل القدس، هي محاولات وتجارب أنتجتها مختبرات الفوضى وصناعة الثورات المدمرة والموجهة نحو الوطن العربي وفي القلب منه فلسطين.

المصدر: وفا