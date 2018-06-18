مسؤول أمريكي: الغارة قرب البوكمال كانت إسرائيلية

نفى مسؤول أمريكي في حديث لشبكة "سي أن أن" الإعلامية الأمريكية تنفيذ التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة غارة بالقرب من مدينة البوكمال السورية بمحافظة دير الزور أمس الأحد.

وحسب المسؤول الذي لم يذكر اسمه، كانت الغارة إسرائيلية.

وقال مسؤولون أمريكيون إن المنطقة التي تعرضت للغارة تنشط فيها "مليشيات موالية للنظام ومتحالفة مع إيران".

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وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن الغارة نفذها التحالف. كما أعلن الحشد الشعبي العراقي عن مقتل 22 من عناصره فيما قال إنه "غارة أمريكية" على موقع له في البوكمال.

من جهتها، لم تعلق إسرائيل على الغارة، التي ذكر نشطاء أنها أسفرت عن مقتل أكثر من 50 عنصرا من قوات متحالفة مع الجيش السوري.

المصدر: سي أن أن