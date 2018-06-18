3 منصات للمعارضة السورية تسلم دي ميستورا قائمة مرشحيها للجنة الدستورية

سلمت ثلاث منصات تابعة للمعارضة السورية اليوم إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا قائمة تضم أسماء مرشحيها للجنة الدستورية.

وأكد المتحدث باسم منصة موسكو للمعارضة السورية، مهند دليقان، في حديث إلى وكالة "نوفوستي" من جنيف، أن منصته وتيار "الغد السوري" بزعامة أحمد الجربا و"التيار الوطني الديمقراطي السوري" الذي يترأسه هيثم مناع أعدت لائحة مشتركة تضم أسماء مرشحيهم للجنة الدستورية وسلمتها إلى دي ميستورا.

وأكد المسؤول المعارض أن المنصات الثلاث لم تتلقَ بعد أي رد من المبعوث الأممي.

وأشار دليقان إلى أن إعداد القائمة جاء من دون التنسيق مع الهيئة التفاوضية السورية، مضيفا أن الهيئة ستعقد في 23 يونيو جلسة في الرياض قد تتمخض عنها قائمة مرشحيها.

وذكر المسؤول أنه كلما زاد عدد المرشحين كان ذلك أفضل، حيث يفسح المجال الأوسع أمام دي ميستورا لتشكيل اللجنة.

هذا وأكد مصدر في المعارضة السورية بجنيف لمراسلة RT أن الأمم المتحدة على دراية بلائحة مبدئية لأسماء المرشحين، مضيفا أن المعارضة بصدد دراسة آلية عمل هذه اللجنة ومهامها بالإضافة إلى ملاحظات تسلمتها حول هذه اللائحة من أطراف دولية.

ويعود قرار تشكيل اللجنة الدستورية إلى مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في سوتشي الروسية أواخر يناير، وكانت الحكومة السورية والدول الضامنة في مفاوضات أستانا، روسيا وتركيا وإيران، قد سلمت قوائمها إلى المبعوث الأممي.

المصدر: نوفوستي + RT