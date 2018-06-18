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تركيا: قواتنا ستواصل مهماتها في منبج لضمان وحدة أراضي سوريا

أخبار العالم العربي

تركيا: قواتنا ستواصل مهماتها في منبج لضمان وحدة أراضي سوريا
Reuters Murad Sezer
عنصر من الجيش التركي في الحدود مع سوريا
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أعلنت الرئاسة التركية أن القوات المسلحة لتركيا المنتشرة في مدينة منبج السورية الشمالية ستواصل تنفيذ مهماتها في المنطقة من أجل ضمان وحدة أراضي سوريا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، اليوم الاثنين، تعليقا على الخبر حول بدء تطبيق الاتفاق التركي الأمريكي في منبج وإطلاق القوات التركية دورياتها في المدينة: "سيجري تنفيذ هذه المهمات في المنطقة بدقة وحزم من أجل ضمان أمن تركيا ووحدة أراضي سوريا".

وأعلنت السلطات التركية في وقت سابق من اليوم بدء تطبيق الاتفاق بين أنقرة وواشنطن حول حل قضية مدينة منبج.

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وأوضحت رئاسة الأركان العامة للجيش التركي في بيان لها أن العسكريين الأتراك والأمريكيين أطلقوا اعتبارا من اليوم دوريات مستقلة على الخط الفاصل بين منطقة درع الفرات الخاضعة لسيطرة أنقرة والفصائل المتحالفة معها والمدينة الحدودية التي أصبحت سبب التوتر الملموس بين الطرفين في السنوات الأخيرة.

بدوره، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا، يغادرون حاليا المدينة.

المصدر: تويتر + وكالات

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