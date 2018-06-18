صحيفة سعودية: أسبوع واحد وتنتهي فترة تقديم عروض حفر "قناة سلوى"

كشفت صحيفة "مكة" السعودية، اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر، موعد انتهاء تقديم عروض حفر "قناة سلوى".

وأبلغت مصادر مطلعة صحيفة "مكة" بأن فترة تقديم العروض لحفر "قناة سلوى" السعودية، ستنتهي 25 يونيو الحالي، بعد أن تمت دعوة 5 شركات عالمية متخصصة في حفر القنوات الدولية لهذه المهمة وتقديم عطاءاتها.

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وبحسب المصادر فإنه سيعلن عن الشركة أو التحالف الفائز في حفر "قناة سلوى"، في فترة لا تتجاوز 90 يوما، بحيث تبدأ الشركة أو التحالف الذي سيرسو عليه المشروع بالإعلان عن خطته للعمل الفوري في حفر القناة على أن يتم الانتهاء من حفر القناة خلال أقل من عام واحد من بدء العمل.

ويأتي هذا التطور المهم في إعلان الشركات الفائزة في حفر "قناة سلوى"، في أعقاب أقل من شهرين من إعلان تحالف استثماري من القطاع الخاص عن مشروع شق القناة على طول الحدود البرية الشرقية للمملكة مع قطر، والذي سيحول قطر إلى جزيرة صغيرة معزولة عن محيطها الخليجي، بحسب ما أفادت الصحيفة.

ويتضمن المشروع شق قناة بحرية على طول الحدود السعودية القطرية، امتدادا من منطقة سلوى إلى خور العديد، غايتها الإسهام في "التنشيط السياحي" بين دول الخليج عبر الرحلات البحرية.

وبحسب خبراء جيوسياسيين فإن إنشاء قاعدة عسكرية سعودية بين مشروع قناة سلوى البحرية والحدود القطرية سيمنح السعودية جزءا استراتيجيا من جزيرة سلوى التي بدورها تضم الأراضي القطرية، ما يعني أن قطر بعد هذا المشروع لن تكون جزيرة مستقلة.

المصدر: صحيفة "مكة" السعودية