مصر تكشف حقيقة وجود قرارات صعبة خلال الساعات المقبلة

كذّب وزير التموين المصري علي مصيلحي، ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، من تصريحات منسوبة له على موقع التحرير الإلكتروني، بشأن صدور قرارات صعبة خلال ساعات.

وتواصل مركز معلومات مجلس الوزراء المصري مع وزير التموين، الذي أكد أن هذه التصريحات المتداولة على لسانه كاذبة جملة وتفصيلا، فلم يصرح بأي شيء منها.

وقال المركز إنه يهيب بوسائل الإعلام المختلفة، وكذا رواد مواقع التواصل الاجتماعي، توخي الدقة والحذر فيما يتم نشره وتداوله، نظرا لما تحدثه الأخبار الكاذبة من بلبلة في المجتمع، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يروجون الشائعات والأكاذيب.

المصدر: أخبار اليوم