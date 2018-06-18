الدول الضامنة تجتمع مع دي ميستورا في جنيف لبحث التسوية السورية

يجتمع اليوم ممثلو الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) في جنيف، ومن المقرر أن يجروا مشاورات مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، حول تشكيل اللجنة الدستورية لصياغة الدستور السوري.

ويكتسب هذا اللقاء أهمية بالغة خاصة، بالنسبة للمبعوث الأممي، حيث يسعى للتأكيد على أن جنيف هي الأرضية الأساسية للتسوية السياسية للأزمة السورية.

ويمثل روسيا في الاجتماع مبعوث الرئيس الروسي، ألكسندر لافرنتيف، ونائب وزير الخارجية، سيرغي فيرشينين، فيما يمثل تركيا نائب وزير الخارجية، سيدات أونال، أما إيران فيمثلها نائب وزير الخارجية، حسين جابر أنصاري.

وكان دي ميستورا قد قال في بيان، الأربعاء الماضي، أن مسؤولين كبار من إيران وروسيا وتركيا سيجتمعون في جنيف يومي 18 و19 يونيو، لإجراء مشاورات مع الأمم المتحدة بشأن تشكيل لجنة لصياغة مسودة دستور سوري جديد.

وأضاف البيان أن دي ميستورا سيوجه الدعوة لاحقاً لدول أخرى لإجراء مشاورات متصلة بالأمر. كما أعلن دي مستورا أن الحكومة السورية قدمت له لائحة مؤلفة من 50 اسما رشحتهم للجنة الدستورية.

ولن يكون وفدا الحكومة السورية والمعارضة حاضرين في هذه المشاورات، لكن اتصالات متوازية ستجرى مع الفريقين لتشكيل اللجنة الدستورية وتسهيل عملها، بحسب دي ميستورا.

المصدر: وكالات