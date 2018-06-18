تقرير: فريدمان ينتقد جشع الساسة الإسرائيليين وطمعهم بالجولان

كشف تقرير تلفزيوني إسرائيلي أن السفير الأمريكي لدى الدولة العبرية دافيد فريدمان هاجم السياسيين الإسرائيليين الذين طالبوا واشنطن الاعتراف بسيادة تل أبيب على الجولان السوري المحتل.

وذكر التقرير الصادر عن مؤسسة البث العامة الإسرائيلية (KAN) أمس الأحد أن فريدمان، أثناء لقاءات عقدها مؤخرا مع بعض أعضاء الكنيست، اتهم السياسيين الإسرائيليين الذين يوجهون هذه المطالب إلى واشنطن بـ"الكفر بالنعمة"، لعدم اكتفائهم بالاعتراف الأمريكي بمدينة القدس عاصمة لدولتهم.

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ونقل التقرير عن فريدمان تشديده لهؤلاء النواب الإسرائيليين، دون ذكر أسمائهم، قوله أن الإسرائيليين لا يدركون أن لدى الولايات المتحدة مصالح عامة لا تتعلق بالدولة العبرية، بينما لا يهتم الساسة الإسرائيليون إلا بأجندتهم الداخلية.

وأعلنت السفارة الأمريكية في إسرائيل، تعليقا على التقرير، أن فريدمان "لا يتذكر أي حديث من جانبه بهذا الخصوص".

وكان بين المسؤولين الإسرائيليين المطالبين بالاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل منذ خمسة عقود، وزير الاستخبارات والمواصلات يسرائيل كاتس، وهو عضو المجلس الوزاري المصغر، والنائب عن حزب "الليكود" يؤاف كيش، وزعيم حزب "هناك مستقبل" المعارض يائير لبيد.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل