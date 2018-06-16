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فيديو.. السعوديون ساخطون من تصرف لأحد المشاهير في مول تجاري

أخبار العالم العربي

فيديو.. السعوديون ساخطون من تصرف لأحد المشاهير في مول تجاري
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أحد مشاهير الإنترنت بلقي أموالا للمتسوقين بفندق "موفنبيك القصيم" في مدينة بريدة ويسبب مشاجرات 
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أثار مقطع فيديو يظهر من وصف بأحد مشاهير تطبيق "سناب تشات" وهو يرمي أموالا للناس داخل مجمع تجاري تابع لأحد فنادق السعودية استياء بل غضبا لدى المواطنين السعوديين.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر إلقاء مبالغ نقدية من أحد الطوابق العالية في أحد المولات على المتسوقين بطريقة وصفوها بالمستفزة والمسيئة.

وأعرب العديد من المواطنين عن استيائهم جراء رمي النقود بهذه الطريقة، واعتبروا هذا الأمر مثير للسخط، لا سيما أن هذه التصرفات أثارت وقوع منازعات وشجار بين المتسوقين الذين سعوا للإمساك بهذه المبالغ.

وقد لقي الفيديو غضبا واسعا من متناقليه وطالبوا الجهات المعنية بمحاسبة من يقترفون مثل هذه الممارسات من هؤلاء المشاهير، فيما ألغى الفندق، حسب ما قاله مصدره لـ"سبق"، إن المعايدة كانت خاصة بأطفال الفندق النزلاء فقط.

وأوضح المصدر: "الذين قاموا برمي المبالغ المالية جاؤوا مع أحد المشاهير والتصرف صدر منهم بشكل شخصي كما أن المبالغ كانت من حساباتهم ولن نتعاون مع هؤلاء مستقبلا".

المصدر: سبق + توتير + وسائل إعلام خليجية

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