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معارض سوري: سنقدم لائحة بـ50 اسما لتشكيل اللجنة الدستورية

أخبار العالم العربي

معارض سوري: سنقدم لائحة بـ50 اسما لتشكيل اللجنة الدستورية
Reuters
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تعتزم المعارضة السورية تقديم لائحة من 50 اسما لتشكيلة اللجنة الدستورية، تمثل كل مكونات المعارضة، وتضم شخصيات من خارج الهيئة العليا للمفاوضات ذات خبرة قانونية دستورية.

وأفادت مراسلة قناة "RT" نقلا عن مصدر في المعارضة السورية، اليوم السبت، أن وفدا من المعارضة سيجتمع في جنيف ابتداء من الاثنين المقبل بالتوازي مع الاجتماعات التي ينوي المبعوث الخاص لسوريا عقدها.

ولم يحدد المصدر موعد تسليم اللائحة، لكن اجتماعات المعارضة تبدأ الاثنين في جنيف ولديها لائحة جاهزة من خمسين اسما.

هذا وقد أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، في وقت سابق،  أن مسؤولين كبارا من روسيا وإيران وتركيا سيلتقون في جنيف 18 و 19 يونيو الجاري للتشاور حول تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

المصدر: RT

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