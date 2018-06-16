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تونسي معتقل في ألمانيا بشبهة تصنيع أسلحة كيميائية خطط للانضمام لداعش في سوريا

أخبار العالم العربي

تونسي معتقل في ألمانيا بشبهة تصنيع أسلحة كيميائية خطط للانضمام لداعش في سوريا
Reuters Thilo Schmuelgen
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كشفت تقارير إعلامية أن الشاب التونسي، الذي تم القبض عليه في ألمانيا بشبهة إعداد أسلحة كيميائية، كان يعتزم الالتحاق بتنظيم "داعش" في سوريا.

ونقلت صحيفة "Kölner Stadt-Anzeiger"، عن مصادر أمنية، أن الشاب التونسي (29 عاما) أثار اهتمام الاستخبارات الألمانية منذ السنة الماضية.

وقد اعتقلت الشرطة الألمانية، بداية الأسبوع الجاري، في مدينة كولونيا الشاب التونسي وزوجته بعد العثور على مواد كيميائية يعتقد أنها سامة في شقتهما.

وذكرت تقارير إعلامية أنه لا يمكن خلال المرحلة الحالية التحقق من استبعاد أي سيناريو، بما في ذلك الخلفية الإرهابية، مشيرة إلى أن الشرطة الألمانية لم تكشف حقيقة أو طبيعة المادة التي تم العثور عليها.

المصدر: وكالات

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