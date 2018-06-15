جلسات محكمة العدل الدولية في قضية قطر ضد الإمارات تعقد أواخر الشهر

أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد في27 – 29 يونيو جلسات استماع علنية في القضية التي رفعتها قطر ضد الإمارات العربية المتحدة، متهمة اياها بالتمييز ضد رعاياها.

وحسب بيان محكمة العدل الدولية صدر اليوم الجمعة، ستجري المحكمة خلال 3 أيام المرافعات مع الطرفين لكشف ملابسات القضية. وستنشر المحكمة بيانا بعد كل جلسة.

إقرأ المزيد

وكانت قطر قد رفعت دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، تنص على أن إجراءات الإمارات بحق الرعايا القطريين "أدت لتأثير مدمر على حقوق الإنسان بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر"، واعتبرت تلك الإجراءات انتهاكا للقانون الدولي.

وتطالب الدوحة بإلغاء الإجراءات التي اتخذتها الإمارات على خلفية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر منذ 5 يونيو عام 2017.

المصدر: وكالات