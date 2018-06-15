قوات حفتر تشن ضربات على جماعات مسلحة حاولت التقدم إلى الهلال النفطي

أعلن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير، خليفة حفتر، اليوم الجمعة، أن قواته شنت غارات جوية ضد جماعات مسلحة حاولت السيطرة على حقول نفطية شرق ليبيا.

وقال متحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" إن الضربات الجوية استهدفت "أرتال الإمداد والتعزيزات التي حاولت المجموعات الإرهابية استقدامها إلى مناطق الهلال".

ونشرت قيادة "الجيش الوطني الليبي" الجمعة على صفحتها في موقع "فيسبوك" صورة للمشير حفتر وإلى جانبه قائد منطقة الهلال النفطي، العميد أحمد سالم، وهما يتأملان خارطة على الطاولة.

وأوردت القيادة: "القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر يجتمع مع آمر غرفة عمليات الهلال النفطي العميد أحمد سالم لبحث آخر تطورات المنطقة ودحر الجماعات المارقة التي حاولت التسلل للهلال النفطي ووضع الخطط اللازمة لتأمين قوت الليبيين".

إقرأ المزيد

وتمكنت قوات حفتر أمس الخميس من صد هجوم شنه تنظيم "سرايا الدفاع عن بنغازي" على ميناءي رأس لانوف والسدرة في منطقة الهلال النفطي التي شهدت أعمال عنف مشابهة بين 2016 و2017.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي، تسود الفوضى في ليبيا وتتنازع السلطة فيها حكومتان، الأولى حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج المدعومة من المجتمع الدولي ومقرها طرابلس، والثانية الحكومة الموازية في شرق ليبيا يدعمها المشير حفتر ومقرها طبرق.

المصدر: أ ف ب + فيسبوك