اتصال هاتفي بين أردوغان والشيخ تميم

بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هاتفيا، العلاقات الثنائية والتصويت في الجمعية العامة الأممية حول توفير حماية دولية للفلسطينيين.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن مصادر في رئاسة تركيا أن المكالمة جرت بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وتناول أردوغان وآل ثاني خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، والمسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وجدد الرئيس التركي وأمير قطر عزمهما على تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.

وأعرب الزعيمان، حسب المصادر، عن ترحيبهما بمصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار توفير حماية دولية للفلسطينيين.

وفي غضون ذلك أكدت وكالة "قنا" القطرية الرسمية أن آل ثاني تحدث هاتفيا مع " رئيس الجمهورية التركية الشقيقة"، وتبادلا التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر.

المصدر: الأناضول + الشرق