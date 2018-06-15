الإمارات مخاطبة قطر: لن تنهي هذه الحماقة أزمتكم

اتهم أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الجمعة، السلطات القطرية بتسييس قنواتها الرياضية.

وقال قرقاش، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "الرياضة ربح وخسارة والمرتبك يسيس قنواته الرياضية ويطلق العنان لمرتزقته وشتاميه".

وأضاف الوزير، متوجها إلى الحكومة القطرية: "بيتك من زجاج وما هكذا تورد الإبل ولن تنهي هذه الحماقة أزمتك".

الرياضة ربح وخسارة والمرتبك يسيّس قنواته الرياضية ويطلق العنان لمرتزقته وشتاميه، بيتك من زجاج وما هكذا تورد الإبل ولن تنهي هذه الحماقة أزمتك. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 15 июня 2018 г.

ودخلت الإمارات بالتالي على خط أزمة اندلعت بين السعودية من جهة وشبكة "beIN Sports" القطرية من جهة أخرى على خلفية مناقشات أجراها محللون في القناة حول نتيجة مباراة السعودية وروسيا ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2018.

حيث قال أحد الموجودين في ستوديو القناة إن اتحاد كرة القدم السعودي والجهاز الفني واللاعبين ورئيس الهيئة كلهم موظفون لدى ولي العهد، محمد بن سلمان، ولا يستبعد أن يراهم ذات يوم في فندق "ريتز كارلتون" في العاصمة السعودية الرياض، الذي سبق أن شهد احتجاز مجموعة من الأمراء المتهمين بالفساد، ليضحك كل الموجودين.

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وفي رده على هذا التصريح، توعد رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل التجاوزات الصادرة عن قناة "beIN Sports" تجاه السعودية.

وفي مساء أمس الخميس، ألحق المنتخب الروسي هزيمة ساحقة بنظيره السعودي، بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة الافتتاحية للنسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 بروسيا.

المصدر: تويتر + RT