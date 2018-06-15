أردوغان: سنبحث مع روسيا وإيران تفادي موجة نزوح من إدلب

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة تناقش مع موسكو وطهران تفادي موجة نزوح السكان من محافظة إدلب السورية.

ونقلت قناة "تي أر تي" التلفزيونية التركية عن أردوغان قوله، إن "النظام، وخاصة روسيا سددا أمس ضربات دقيقة إلى مواقع المنظمات الإرهابية في إدلب. طبعا، نحن نسعى لإحلال السلام في إدلب بأسرع ما يمكن، ونسعى لتحقيق ما حققناه في عفرين هناك".

وتابع: "الوقت سيظهر ما إذا ستكون هناك موجة نزوح أم لا. ولتفاديها نجري مباحثات مع روسيا وإيران. وفي هذا الشأن تتسم تل رفعت بأهمية كبيرة. ومن المهم بالنسبة إلينا حل هذه المسألة بأقل الخسائر ".

هذا، وكانت الأمم المتحدة قد حذرت مرارا من أزمة إنسانية خطيرة ونزوح أعداد كبيرة من السكان في حال بدأ الجيش السوري بعملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة إدلب التي تسيطر الجماعات المسلحة على معظم أراضيها.

المصدر: تي أر تي