عباس يؤكد المضي قدما في تطبيق قرار وضع "آلية حماية دولية" لشعبه

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على المضي في تطبيق التوصية الأممية بوضع "آلية حماية دولية" للأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي اعتبره "نصرا مؤزرا" لقضيته.

وقال عباس للصحفيين في رام الله عقب وضعه إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بمناسبة حلول عيد الفطر "إن مطالبتنا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني أمر مشروع لأننا نريد من العالم أن يحمينا من العدوان".

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وأضاف "مع ذلك فإن دولا مثل الولايات المتحدة ترفض مثل هذا القرار، ولكن هذه المرة تم تحقيق نصر مؤزر كغيره من الانتصارات التي حققناها في الأمم المتحدة".

وأشار عباس إلى أنه سيتم خلال شهرين تطبيق القرار الأممي من خلال دعم الأشقاء والأخوة، وصوتت لصالح القرار 120 دولة، فيما اعترضت 8 دول على القرار، وامتنعت 45 دولة.

وأدى آلاف الفلسطينيين صلاة عيد الفطر يوم الجمعة قرب خيام العودة المقامة على بُعد مئات الأمتار من السياج الحدودي شرق قطاع غزة مع إسرائيل، وذلك امتدادا لفعاليات مسيرات العودة التي أطلقها الفلسطينيون على أطراف قطاع غزة في 30 مارس الماضي وتتخللها مواجهات شبه يومية مع قوات الجيش الإسرائيلي.

جدير بالذكر أن 128 فلسطينيا قتلوا وأصيب 14700 بجروح وحالات اختناق في المواجهات مع القوات الإسرائيلية منذ انطلاقة مسيرات العودة.

المصدر: د ب أ