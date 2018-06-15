نشطاء: قوات الحكومة تقصف مواقع للمسلحين جنوب غرب سوريا

أفاد نشطاء سوريون معارضون بأن القوات الحكومية قصفت اليوم مناطق خاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة جنوب البلاد.

وذكر نشطاء من "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، ومقره في بريطانيا، أن القصف المدفعي والصاروخي طال اليوم ريف درعا، حيث قُتل خمسة أشخاص على الأقل، حسب النشطاء، جراء استهداف الجيش لبلدتي الحارة وكفر شمس قرب الحدود مع الجولان المحتل.

وأشار النشطاء إلى أن تكثيف القصف جاء بالتزامن مع استقدام القوات الحكومية تعزيزات جديدة إلى منطقة دير العدس في ريف درعا الشمالي، في خطوة يعتقد أنها تأتي في إطار الاستعدادات لشن حملة عسكرية ضد الفصائل المسلحة في جنوب سوريا.

وجاء ذلك في وقت حذرت فيه الولايات المتحدة الحكومة السورية من شن هجوم على مناطق سيطرة المسلحين في جنوب غرب سوريا، داعية روسيا إلى استخدام نفوذها لنهي دمشق عن دخول المنطقة.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان