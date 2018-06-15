ملايين المسلمين يؤدون صلاة العيد حول العالم

أدى عشرات آلاف المسلمين صلاة العيد في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، تزامنا مع إقامة بطولة كأس العالم في روسيا.

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واحتشد عشرات آلاف المسلمين الروس في مسجد موسكو الكبير وفي الطرقات لأداء الصلاة، مع مشاركة عدة منتخبات عربية ومسلمة في البطولة الدولية التي انطلقت أمس الخميس بمواجهة الأخضر السعودي مع نظيره الروسي.

وفي السعودية اكتظ المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة. وفي فلسطين اكتظ الحرم القدسي الشريف بملايين المصلين منذ ساعات الصباح الباكر.

وأعلنت الحكومة الأفغانية عن توصلها إلى هدنة مؤقتة مع حركة "طالبان" لغاية الأربعاء المقبل، بمناسبة عيد الفطر المبارك، مما جعل المواطنين يتهافتون على المساجد دون خوف.

كما عجت مساجد أذربيجان والسويد وأوزبكستان بالمصلين، وهنأ المصلون بعضهم بعضا بمناسبة حلول عيد الفطر، واضطر بعضهم لأداء الصلاة في ساحات المساجد والأرصفة.

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وكانت أجواء العيد حاضرة أيضا في البوسنة وصربيا وكرواتيا والجبل الأسود ومقدونيا وكوسوفو. وبدأ المسلمون صباحهم في دول البلقان بالتوجه إلى المساجد، لأداء صلاة العيد، وتبادلوا التهاني.

وخلال خطبة العيد أوصى خطباء المساجد المصلين بالتكافل والتكاتف والتضامن، وتمنوا أن يكون العيد وسيلة لإحلال السلام والسعادة والاستقرار في العالم الإسلامي وفي جميع انحاء المعمورة.

وأعلنت معظم الدول العربية أن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1439 هـ.

المصدر: وكالات