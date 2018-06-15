السيسي يعين مساعدين جديدين له

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 269 لسنة 2018 بتعيين عدد من المستشارين له.

وينص قرار السيسى على تعيين شريف إسماعيل مساعدا لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وتعيين الفريق أول صدقى صبحي مساعدا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع، بالإضافة إلى تعيين مجدى عبد الغفار مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب.

وكانت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي التي تضمنت 12 وزيرا جديدا، أدت أمس الخميس اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاء ذلك بعد أن كلف السيسي في 7 يونيو الجاري وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لحكومة المهندس شريف إسماعيل.

المصدر: اليوم السابع

أولغا رودكوفسكايا