غارة جوية أمريكية استهدفت "القاعدة" في ليبيا

أعلن الجيش الأمريكي في بيان أنه نفذ غارة جوية، بالتنسيق مع الحكومة الليبية، استهدفت جماعة تابعة لتنظيم "القاعدة" بالقرب من مدينة بني الوليد في الشمال الغربي للبلاد.

وأكد بيان أصدرته القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أن الغارة أسفرت عن مقتل مسلح واحد، وأن القوات لا تزال تقيم نتيجة الضربة، التي جاءت في إطار مساعي دحر تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" وحرمان مقاتليه من حرية الحركة. ولم تحدد القيادة هوية المسلح.

وقالت القيادة إن الضربة التي نُفذت يوم الأربعاء على مسافة 80 كيلومترا تقريبا جنوبي شرقي بني وليد لم تسفر عن مقتل أي مدنيين. وتقع بني وليد على بعد حوالي 160 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من طرابلس.

وهذا هو الهجوم الثاني الذي يستهدف تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" في الأشهر الأخيرة.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في وقت سابق عن تنفيذ ضربة يوم 24 مارس الماضي أسفرت عن مقتل موسى أبو داود، وهو عضو بارز في التنظيم.

المصدر: رويترز