بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تدين الهجوم على منطقة الهلال النفطي

دانت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا اليوم الخميس الهجوم المسلح على الموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي شرقي البلاد، مشيرة إلى أن هذا التصعيد يعرض الاقتصاد الليبي للخطر.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال بيان صحفي عبر موقعها الرسمي" ندين الهجوم على مينائي تصدير النفط في راس لانوف والسدرة"، مشيرة إلى أن هذا التصعيد الخطير في منطقة الهلال النفطي يعرض اقتصاد ليبيا للخطر، ويهدد بإشعال مواجهة واسعة النطاق في البلاد.

وأشار البيان إلى أن "هذا التصعيد الخطير في منطقة الهلال النفطي يعرض اقتصاد ليبيا للخطر، ويهدد بإشعال مواجهة واسعة النطاق في البلاد"، مضيفة بأن "يجب إعادة الهدوء بشكل فوري، وأن تبقى الأولوية لوحدة ليبيا".

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من جهة أخرى أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بإجلاء موظّفيها من مينائي رأس لانوف والسدرة، وذلك حفاظا على سلامتهم إثر اندلاع اشتباكات مسلّحة في المنطقة.

وقد قدّرت خسائر الإنتاج النفطي بأكثر من 240 ألف برميل، كما تمّ تأجيل دخول ناقلة نفط كان من المفترض أن تصل اليوم إلى ميناء السدرة.

ويتابع مجلس إدارة المؤسسة الوطنيّة للنفط وشركاتها المعنية الوضع عن كثب، داعيا إلى مقاضاة كلّ الأفراد أو المجموعات السياسية التي تحاول الاستيلاء على المنشآت النفطيّة الليبية، وفرض الحصار على عمليات الإنتاج، واستخدام المؤسسة لتحقيق أهدافها.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة "القوة القاهرة" ووقف عمليّات شحن النفط الخام من كلّ من مينائي رأس لانوف والسدرة، وذلك ابتداء من يوم الخميس الموافق 14 يونيو 2018. كما تؤكد المؤسسة قيام مجموعة مسلحة، بقيادة إبراهيم الجضران ، بمهاجمة الميناءين، ممّا أدّى إلى إغلاقهما وإجلاء جميع الموظّفين كتدبير وقائي.

المصدر: وكالات