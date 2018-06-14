فيديو.. هجوم على رجال الأمن بالمدينة المنورة والقبض على المعتدين

أكدت الجهات الأمنية السعودية لصحيفة "سبق" المحلية أنها اعتقلت مجموعة أشخاص قاموا بالاعتداء على رجال الأمن في المدينة المنورة.

وأظهر مقطع فيديو لحظة القبض على الأشخاص المعتدين على رجال الأمن، وذلك بعد ساعات قليلة من الواقعة في أحد شوارع المدينة المنورة.

وكانت مقاطع فيديو قد أظهرت اعتداء أشخاص على رجال الأمن في أحد الشوارع، وأصدر النائب العام توجيهات بالقبض على المتهمين لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وينتظر أن تصدر الجهات المعنية بيانًا عن القضية في وقت لاحق.

المصدر: سبق + مواقع التواصل الاجتماعي