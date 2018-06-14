واشنطن تهدد السعودية وقطر بالعقوبات حال شرائهما "إس-400" الروسية

هدد مرشح لمنصب رفيع في الخارجية الأمريكية وعضو في مجلس الشيوخ كلا من السعودية وقطر بفرض عقوبات عليهما حال شرائهما معدات عسكرية روسية لا سيما منظومات "إس-400" الصاروخية.

وقال ديفيد شينكير، الذي رشحه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتولي منصب نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، اليوم الخميس، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي لدراسة ترشيحه: "في هذه الحال سأعمل على إقناع حلفائنا بضرورة الامتناع عن شراء المعدات الروسية، الأمر الذي قد تتم مواجهته بفرض عقوبات".

وأضاف شينكير: "بعبارات أخرى، سأقول للسعودية إن عليها عدم القيام بذلك".

وجاء تصريح شينكير ردا على سؤال حول إمكانية فرض الولايات المتحدة عقوبات على السعودية وقطر حال شرائهما منظومات "إس-400" الصاروخية الروسية.

وأكد شينكير أن الولايات المتحدة ستعمل على تطبيق عقوبات ضد السعودية وقطر حال حصولهما على "إس-400"، وكذلك على مصر، التي أعلنت عن نيتها شراء 50 مقاتلة و46 مروحية روسية، وذلك وفقا لـ"قانون التصدي للأعداء من خلال العقوبات"، الذي تبناه الكونغرس في عام 2016 لتشديد الضغط على روسيا.

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وخلال جلسة الاستماع قال كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الدولية بمجلس الشيوخ، السيناتور بوب ميندز، متوجها إلى شينكير: "سنضغط بشدة في مسألة تطبيق هذه العقوبات حال اختيار تلك الأطراف ذلك (شراء الأسلحة الروسية). ونأمل في أن تلتزم أنت بهذا الموقف خلال أداء دورك".

ورد شينكير بالقول: "بالطبع، يا سيناتور!".

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة بالضغط على تركيا، التي أبرمت سابقا صفقة مع روسيا حول شراء بطاريتين من منظومات "إس-400" الصاروخية للدفاع الجوي.

وهددت الولايات المتحدة الحكومة التركية بإلغاء الاتفاق الخاص بتزويد الجيش التركي بمقاتلات أمريكية من نوع "F-35" في حال حصول أنقرة على المنظومات الروسية، فيما وصفت تركيا هذا المطلب بالابتزاز وتعهدت بالرد على واشنطن حال إقدامها على اتخاذ هذه الخطوة.

المصدر: رويترز + وكالات