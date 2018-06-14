العبادي يدعو الكتل السياسية لعقد "لقاء رفيع المستوى" بعد عطلة العيد

دعا رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الخميس، الكتل السياسية لعقد لقاء عالي المستوى بعد عطلة عيد الفطر، إضافة إلى عقد "اللقاءات المسؤولة" للاتفاق على برنامج إدارة الدولة.

وأعرب العبادي، في بيان أصدره بمناسبة حلول عيد الفطر، عن ثقته بقدرة العراق على عبور المرحلة التي تواجه فيها البلاد "تحدي الحفاظ" على نفسها "وعلى سلامة وأمن شعبها".

إقرأ المزيد

وتابع: "على الرغم مما شاب الانتخابات من خروقات ومخالفات فإن اتباع الطرق القانونية والاحتكام للقانون والدستور هو السبيل الوحيد لحل هذه المشاكل والمضي نحو استحقاق تشكيل مجلس نواب جديد والحكومة التي تنبثق عنه".

كما دعا رئيس الوزراء "إلى عقد لقاءات مسؤولة للاتفاق على البرنامج المقبل لإدارة الدولة بجميع مؤسساتها وسلطاتها وعلى ضوء الدستور والقانون".

وبعد انتخابات 12 مارس التشريعية التي لاقت نتائجها جدلا واسعا بين الأوساط السياسية، عقد البرلمان العراقي جلسة طارئة في 6 يونيو، صوت خلالها على مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، الذي تضمن إعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية وانتداب تسعة قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات.

وقبل يومين، أعرب العبادي عن معارضته إعادة الانتخابات البرلمانية العراقية، مشددا على أنه ليس للبرلمان أو الحكومة صلاحية إلغاء نتائجها.

المصدر: السومرية نيوز