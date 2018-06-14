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دي ميستورا: واشنطن تنضم إلى مفاوضات تشكيل لجنة دستورية في سوريا

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دي ميستورا: واشنطن تنضم إلى مفاوضات تشكيل لجنة دستورية في سوريا
Sputnik Bulat Shaikhinov
ستيفان دي ميستورا
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أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أن مسؤولين أمريكيين سينضمون في وقت لاحق من الشهر الجاري إلى مباحثات حول تشكيل لجنة دستورية في سوريا بمدينة جنيف السويسرية .

وكشف دي ميستورا للصحفيين اليوم عن نيته إجراء مشاورات مع مسؤولين روس وأتراك وإيرانيين في 18-19 يونيو، ليعقبها بعد نحو أسبوع اجتماع مماثل بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والأردن والسعودية.

ووجه المبعوث الأممي دعوة إلى واشنطن وباريس وبرلين ولندن وعمّان والرياض لحضور الاجتماع المزمع عقده في 25 الشهر الجاري، مؤكدا أن الولايات المتحدة كانت قد أكدت مشاركتها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن الأمم المتحدة تشهد حراكا بالعملية السياسية في سوريا وتتطلع إلى إحراز مزيد من التقدم في هذا الاتجاه، لكنه لا يتوقع انفراجا أكبر.

وقال دي ميستورا إنه يتوقع قريبا تقدما في تشكيل قوائم المرشحين إلى اللجنة الدستورية، مؤكدا أنه استلم قائمة تضم 50 اسما من دمشق، بينما يستمر العمل الجاد على تشكيل لائحة المرشحين عن المعارضة.

وأشار الدبلوماسي الأممي إلى أن اللائحة الحكومية سُلمت إلى الأمم المتحدة، على الأرجح، بعد مشاورات مع روسيا وإيران، معربا عن رغبته في تفعيل الاتصالات مع دمشق بهذا الخصوص وغيره.

المصدر: وكالات

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