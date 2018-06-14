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للمرة الثالثة على التوالي.. أسماء الأسد تستقبل عائلة متفوقة

أخبار العالم العربي

للمرة الثالثة على التوالي.. أسماء الأسد تستقبل عائلة متفوقة
Reuters
أسماء الأسد
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استقبلت أسماء الأسد، قرينة الرئيس السوري بشار الأسد، التلميذة حلا سلامة صلاح المتحصلة على العلامة التامة في اختبار شهادة ختم التعليم الأساسي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستقبل فيها أسماء ابنة من هذه العائلة، حيث التقت عام 2014 سها سلامة صلاح وعام 2012 خزامة سلامة صلاح.

وفي كل مرة كان الوالدان سلامة صالح وزوجته خديجة حمدان يحضران برفقة إحدى بناتهما بعد نيلهن العلامة التامة في شهادة التعليم الأساسي.

المصدر: RT

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