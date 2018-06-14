للمرة الثالثة على التوالي.. أسماء الأسد تستقبل عائلة متفوقة

استقبلت أسماء الأسد، قرينة الرئيس السوري بشار الأسد، التلميذة حلا سلامة صلاح المتحصلة على العلامة التامة في اختبار شهادة ختم التعليم الأساسي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستقبل فيها أسماء ابنة من هذه العائلة، حيث التقت عام 2014 سها سلامة صلاح وعام 2012 خزامة سلامة صلاح.

وفي كل مرة كان الوالدان سلامة صالح وزوجته خديجة حمدان يحضران برفقة إحدى بناتهما بعد نيلهن العلامة التامة في شهادة التعليم الأساسي.

للمرة الثالثة التقت هذه العائلة بالسيدة #أسماء_الأسد في 2012 و2014 وأمس خلال لقاء المتفوقين وعائلاتهم.

كل مرة كان الوالدان الأب سلامة صالح وزوجته السيدة خديجة حمدان يحضران برفقة إحدى بناتهما خزامة وسها وحلا بعد نيلهن العلامة التامة في شهادة التعليم الأساسي ألف مبروك لحلا وعائلتها pic.twitter.com/j0cf5LyGLY — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 14 juin 2018

المصدر: RT