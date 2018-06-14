موانئ النفط الليبية أمام فوهات النار مجددا!

أفادت أنباء بوقوع اشتباكات عنيفة في منطقة الهلال النفطي بين الجيش الليبي وما يعرف بـ "سرايا الدفاع عن بنغازي"، فيما تضاربت الأنباء بشأن الوضع في ميناء السدرة النفطي.

وذكر موقع "الرصيفة الإخبارية" أن الاشتباكات لا تزال جارية، مشيرا إلى أن وحدات الجيش الليبي تطارد ما يعرف بـ"سرايا الدفاع عن بنغازي" التي كانت قد سيطرت على بعض المواقع في السدرة.

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وفي وقت لاحق، أعلن موقع "أخبار الهلال النفطي والجنوب الليبي" أن ما يعرف بـ"سرايا الدفاع عن بنغازي" في أثناء محاولتها التوغل داخل الهلال النفطي تسببت في إشعال النيران بـ "خزان للنفط بحقل الفيبا التابع لشركة الهروج للعمليات النفطية، قبل أن يتم دحرها من قبل قواتنا المسلحة واستهداف الفارين منهم من خلال سلاح الجو الليبي".

تأتي هذه التطورات في وقت يضيق فيه الجيش الليبي الخناق على بقايا المسلحين في مدينة درنة، حيث تؤكد بيانات القيادة العامة للجيش أن وحدادتها قاب قوسين أو أدنى من انتزاع المدينة من قبضة مسلحين يوصفون بالمتطرفين وبأنهم مرتبطين بتنظيم "القاعدة".

المصدر: مواقع ليبية محلية

محمد الطاهر