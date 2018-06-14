شاهد.. سيول جارفة تجتاح رأس بعلبك في لبنان
muraselon
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اجتاحت سيول قوية منطقة رأس بعلبك شرقي لبنان، نتيجة سقوط أمطار غزيرة، مخلفة دمارا كبيرا.
وتساقطت الأمطار بغزارة في لبنان، ليل الثلاثاء على الأربعاء، ما أدى إلى تضرر عدد كبير من المنازل والأبنية، إضافة إلى غرق بعض مخيمات اللاجئين السوريين.
ويشهد لبنان طقسا متقلبا وتساقطا للأمطار بشكل مفاجئ على أبواب فصل الصيف، مصحوبا بارتفاع في درجات الحرارة.
امطار لبنان اليوم pic.twitter.com/SE4Gm021ya— raed assaf (@raedassaf3) 13 juin 2018
لبنان امطار غزيزه pic.twitter.com/IDfHuGzvat— سالم ابن جريذي المضياني (@0ES1DO3MuhOfHpm) 14 juin 2018
بعلبك بلبنان امس مقاطع جديده pic.twitter.com/lq1X3LFU0R— ابويزن الحربي (@YaznMntofe) 14 juin 2018
المصدر: وسائل إعلام لبنانية
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