 
مباشر

شاهد.. سيول جارفة تجتاح رأس بعلبك في لبنان

أخبار العالم العربي

شاهد.. سيول جارفة تجتاح رأس بعلبك في لبنان
muraselon
سيول في بعلبك تجرف المنازل و السيارات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kda2

اجتاحت سيول قوية منطقة رأس بعلبك شرقي لبنان، نتيجة سقوط أمطار غزيرة، مخلفة دمارا كبيرا.

وتساقطت الأمطار بغزارة في لبنان، ليل الثلاثاء على الأربعاء، ما أدى إلى تضرر عدد كبير من المنازل والأبنية، إضافة إلى غرق بعض مخيمات اللاجئين السوريين.

ويشهد لبنان طقسا متقلبا وتساقطا للأمطار بشكل مفاجئ على أبواب فصل الصيف، مصحوبا بارتفاع في درجات الحرارة.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا