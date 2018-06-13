الاستخبارات العراقية تعلن اعتقال احد منفذي "مجزرة سبايكر"

أكدت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، الأربعاء، عن اعتقال أحد منفذي "جريمة سبايكر"، وذلك عند مدخل مدينة تكريت الجنوبي.

وقالت المديرية في بيان إن مفارز الاستخبارات بقيادة "عمليات صلاح الدين" وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة وكمين محكم ألقت القبض على أحد إرهابيي المجزرة، بالتزامن مع الذكرى الرابعة لها.

وتابع البيان أن "المعتقل هو احد المشاركين بتنفيذ جريمة سبايكر التي راح ضحيتها المئات من الأبرياء واستطاع حينها الهرب من سجن تسفيرات صلاح الدين".

يذكر أن تنظيم "داعش" عقب سيطرته على مدينة تكريت في يونيو 2014، أقدم على إعدام المئات من المتدربين والطلبة العسكريين في قاعدة "سبايكر" الواقعة شمال المدينة تكريت، ونشر التنظيم وقتها تسجيلات لعمليات الإعدام التي نفذها على ضفاف دجلة.

المصدر: وكالات