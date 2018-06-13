سوريا تحثّ العراق على إعادة فتح المنفذ الحدودي بينهما

أكدت وزارة الخارجية العراقية تسلّم الوزير إبراهيم الجعفري رسالة من نظيره السوري وليد المعلم، حثّت فيها دمشق بغداد على إعادة فتح منفذ القائم العراقية والبوكمال السورية الحدودي.

وأشارت الوزارة إلى أن "الجعفري أكد على ضرورة تنسيق المواقف والتعاون بين البلدين من أجل حلحلة المشاكل العربية باعتماد الحلول السياسية وعدم التدخـل في شؤون الدول"، مشددا على ثبات موقف العراق المطالب بعودة سوريا إلى حاضنة الجامعة العربية.

من جهته، أشاد السفير السوري لدى بغداد صطام جدعان الدندح، بمواقف العراق الداعمة لحل الأزمة السورية سلميا، معربا عن رغبة حكومته في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتحقيق الاستقرار.

المصدر: وزارة خارجية العراق